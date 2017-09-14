Цитата: гость:

Меня другое удивляет. Тебе это вроде как нравится. Ты эти вроде даже гордишься. Как же ты потом требуешь чтобы тебе оказывали качественные услуги, кормили съедобной пищей, лечили бы нормально...при таком раскладе...

при таком раскладе человек будет стремиться не опозорить своих родственников и стараться все делать как положено и даже лучше, лично я стараюсь всегда помочь, родственникам, друзьям, одноклассникам в пределах своих возможностей в пределах закона, так нас учат в семьях, такие вот мы.