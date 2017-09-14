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≡ 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амирхан Маукулов, обвиняемый в получении взяток от директора лесхоза, заключил процессуальное соглашение. Он признал вину, а взамен получил наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки - 24, 5 млн тенге.
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Крымбек
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Меня другое удивляет. Тебе это вроде как нравится. Ты эти вроде даже гордишься. Как же ты потом требуешь чтобы тебе оказывали качественные услуги, кормили съедобной пищей, лечили бы нормально...при таком раскладе...

при таком раскладе человек будет стремиться не опозорить своих родственников и стараться все делать как положено и даже лучше, лично я стараюсь всегда помочь, родственникам, друзьям, одноклассникам в пределах своих возможностей в пределах закона, так нас учат в семьях, такие вот мы.

Гость
24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки




Отправлено: 14.09.17 - 21:59
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