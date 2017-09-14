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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11944
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Классиков лучше русских читай.

Цитата:
kbkz1980:
Знакомы мы давненько

Видимо - угадал я... :lol:
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elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.09.17 - 21:37
Комментарий удален модератором.

* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
общались жёстко-на матах

Ну кто виноват, что ты на перинах не любишь.
Экзотику ей подавай и адреналина побольше.
Цитата:
kbkz1980:
А вот сейчас прям таки друзья

Думаешь опять вернутся к прошлому, соскучилась?))
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Видимо

Ога, а это слово ключевое.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4687
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонял. Лиля и ом вы че знакомы в реале?
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пэтриот
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.09.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость
Вот тебе зачем ,,лишняя''земля? Ты же той что имеешь, ума дать не можешь. Ты ж кроме ,,криптовалюты'' ничегошеньки не производишь! Ну и что, ты её ешь, валюту, или на экспорт, в обмен, отправляешь?

С детства обостреное чувство справедливости и не более того . Да и не помню чтобы я писал ,,при хватить землицы,, .Живите все счастливо и богато!
Криптовалютой честно говоря пополняю бюджет(деньги извне , с иностр.бирж в валюте), вроде наоборот хорошо. С ,,новой Родины,, ничего не прошу , только возможность трудиться . Тем более хорошо пополняю бюджет.Только польза

* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Уже тысчупитцот лет :oops:
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4687
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Муж и жена? 😢
Любовники бывшие😒?
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