Цитата: гость

Вот тебе зачем ,,лишняя''земля? Ты же той что имеешь, ума дать не можешь. Ты ж кроме ,,криптовалюты'' ничегошеньки не производишь! Ну и что, ты её ешь, валюту, или на экспорт, в обмен, отправляешь?

С детства обостреное чувство справедливости и не более того . Да и не помню чтобы я писал ,,при хватить землицы,, .Живите все счастливо и богато!

Криптовалютой честно говоря пополняю бюджет(деньги извне , с иностр.бирж в валюте), вроде наоборот хорошо. С ,,новой Родины,, ничего не прошу , только возможность трудиться . Тем более хорошо пополняю бюджет.Только польза