Цитата: Крымбек:

дорогой мой, не в курсе что у нас есть родственники, они никогда не дадут пропасть человеку, традиционно у нас по 5-10 детей не забыл об этом, такие вот мы.

Знаю. Восток, как говорят, дело тонкое! Один ,,махинатор,, при должности, помогает откупиться родственнику. Но это же коррупция, дорогой мой, круговая порука.

Ндааа...

Меня другое удивляет. Тебе это вроде как нравится. Ты эти вроде даже гордишься. Как же ты потом требуешь чтобы тебе оказывали качественные услуги, кормили съедобной пищей, лечили бы нормально...при таком раскладе...



Как это у тебя в голове все одновременно уживается?