/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амирхан Маукулов, обвиняемый в получении взяток от директора лесхоза, заключил процессуальное соглашение. Он признал вину, а взамен получил наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки - 24, 5 млн тенге.
Читать новость

§ 74
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. можно заранее положить деньги на депозит суда и идти криминальничать??
Профайл

Однако
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако получается, что госчиновники, они там все обеспеченные люди. :-o 8-)

гость
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 ляма это для него мелочь
Вот 240, тут да!...

* Обликоморале
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а фискальные органы интересуются :
- Откуда деньги, Зин ? (с)
Профайл

пэтриот
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74
т.е. можно заранее положить деньги на депозит суда и идти криминальничать?

Да ! Приезжай , посмотрим на тебя заодно ,,умного,, с индульгенцией !

Читатель 1
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа...деньги нужнее государству, чем "сидельцы"))

ди
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 ляма.... хоть бы поглядеть...

Крымбек
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
24 ляма это для него мелочь
Вот 240, тут да!...

дорогой мой, не в курсе что у нас есть родственники, они никогда не дадут пропасть человеку, традиционно у нас по 5-10 детей не забыл об этом, такие вот мы.

гость
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
дорогой мой, не в курсе что у нас есть родственники, они никогда не дадут пропасть человеку, традиционно у нас по 5-10 детей не забыл об этом, такие вот мы.

Знаю. Восток, как говорят, дело тонкое! Один ,,махинатор,, при должности, помогает откупиться родственнику. Но это же коррупция, дорогой мой, круговая порука.
Ндааа...
Меня другое удивляет. Тебе это вроде как нравится. Ты эти вроде даже гордишься. Как же ты потом требуешь чтобы тебе оказывали качественные услуги, кормили съедобной пищей, лечили бы нормально...при таком раскладе...

Как это у тебя в голове все одновременно уживается?

?
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 20:05
Комментарий удален модератором.

правда
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш суд самый гуманный в мире!Вот если бы 240 миллионов приписали штраф ,вот это было бы справедливо,а так,очередная реклама того,что воровать не страшно.

* Обликоморале
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
они никогда не дадут пропасть человеку

Так он уже пропал, когда взяточником стал или украл.
В нормальном обществе это позор и пятно на честь семьи - родственников.
мдя..нашел, чем гордится.
Профайл

тётя Соня
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правда:
а так,очередная реклама того,что воровать не страшно.

Ну смотря с какой взяткой вляпался... порой бывают суммы не подъёмные...

Крымбек
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Так он уже пропал, когда взяточником стал или украл.
В нормальном обществе это позор и пятно на честь семьи - родственников.
мдя..нашел, чем гордится.

знаешь одно из отличии человека от животного? у человека есть родственники, а у животного нет, и какой я человек если не помогу своему родственнику? это мой долг человеческий.
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Vital

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 2
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх