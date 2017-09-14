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≡ 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амирхан Маукулов, обвиняемый в получении взяток от директора лесхоза, заключил процессуальное соглашение. Он признал вину, а взамен получил наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки - 24, 5 млн тенге.
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§ 74
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. можно заранее положить деньги на депозит суда и идти криминальничать??
Профайл

Однако
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако получается, что госчиновники, они там все обеспеченные люди. :-o 8-)

гость
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 ляма это для него мелочь
Вот 240, тут да!...

§ Обликоморале
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а фискальные органы интересуются :
- Откуда деньги, Зин ? (с)
Профайл

пэтриот
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74
т.е. можно заранее положить деньги на депозит суда и идти криминальничать?

Да ! Приезжай , посмотрим на тебя заодно ,,умного,, с индульгенцией !

Читатель 1
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа...деньги нужнее государству, чем "сидельцы"))

Гость
24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки




Отправлено: 14.09.17 - 19:03
Комментарий проходит проверку.

Крымбек
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
24 ляма это для него мелочь
Вот 240, тут да!...

дорогой мой, не в курсе что у нас есть родственники, они никогда не дадут пропасть человеку, традиционно у нас по 5-10 детей не забыл об этом, такие вот мы.
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