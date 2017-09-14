drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7208





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11937

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:38 Цитата: Обликоморале:

Ну так договаривай.

Ты видел фотки Марика? Когда он пьёт пиво с рыбой ?

Так вот - Рыба у него на Газете лежит.Как то

празднично - это выглядит. А у тебя как то-

очень Буднично. Как будто жена тебе

рыбу - нарезала,пиво в бокал - налилА.

Какой же это Фест?...



[Исправлено: drakon, 14.09.2017 - 19:02]