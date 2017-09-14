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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:




😁😁😁😁😃😃😃😃
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.09.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Это царское правительство и ,,ранние,, коммуняки так писали ,,киргиз-кайсаки,, , потому что необразованные были. Мы всю жизнь были казактар (мы не говорим казаХ, а именно казак) или по русски казак. Чтобы не путать с казаками на службе государевой писали киргиз-кайсаки .
Учи историю ,,лапоть,, ! Заодно посмотри где исконно русские земли (запасись лупой).

Если б не Кобланды, был бы ты озбеком. А щас ты кхазакх, а не казак.
Да и все остальное...какое невежество...

Кстати Оренбург был столицей Киргизской АССР менее 5 лет, а вот Ташкент- резиденцией казахских ханов около 100
:-o

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 14.09.17 - 19:12
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