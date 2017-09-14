Цитата: пэтриот:

Это царское правительство и ,,ранние,, коммуняки так писали ,,киргиз-кайсаки,, , потому что необразованные были. Мы всю жизнь были казактар (мы не говорим казаХ, а именно казак) или по русски казак. Чтобы не путать с казаками на службе государевой писали киргиз-кайсаки .

Учи историю ,,лапоть,, ! Заодно посмотри где исконно русские земли (запасись лупой).

Если б не Кобланды, был бы ты озбеком. А щас ты кхазакх, а не казак.

Да и все остальное...какое невежество...



Кстати Оренбург был столицей Киргизской АССР менее 5 лет, а вот Ташкент- резиденцией казахских ханов около 100

