Цитата: Таро:

Полная чушь. После оформления сделки купли-продажи, квартира и всё имущество в ней уже чужая собственность. Можно даже на порог не пускать бывшего хозяина.

Я то-же не понимаю нафига она его отдала,пришёл какой-то посторонний чел. в мою квартиру ,забрал бойлер,кто он такой вообще,надо было вообще на порог не пускать,а если будет ломиться то полицию вызывать.