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§ NG.kz
В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданка А. купила квартиру у гражданки Ф. и была уверена в том, что квартиру приобрела вместе с водонагревателем. Однако спустя некоторое время после продажи квартиры гражданка Ф. вернулась за "Аристоном" и забрала его.
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§ Victor Yang
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9251
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.09.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обнищал народ. Тут водонагреватель стал причиной раздора, в соседней ветке - шарик.
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Serg
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель




Отправлено: 14.09.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть я могу прийти в квартиру которую продал месяц назад прийти и забрать люстру про которую вспомнил только спустя месяц, и не найдя к примеру ее висящей т.к. они ее за ненадобностью выкинули потребовать стоимость люстры?

§ 74
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема для М. Задорнова
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народ
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель




Отправлено: 14.09.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Обнищал народ


для тебя это новость?

Таро
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель




Отправлено: 14.09.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полная чушь. После оформления сделки купли-продажи, квартира и всё имущество в ней уже чужая собственность. Можно даже на порог не пускать бывшего хозяина.
Думать надо было до продажи. Наши судьи не перестают удивлять своей неадекватностью.

§ Добринцофф
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5410
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.09.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таро:
Полная чушь. После оформления сделки купли-продажи, квартира и всё имущество в ней уже чужая собственность. Можно даже на порог не пускать бывшего хозяина.

Я то-же не понимаю нафига она его отдала,пришёл какой-то посторонний чел. в мою квартиру ,забрал бойлер,кто он такой вообще,надо было вообще на порог не пускать,а если будет ломиться то полицию вызывать.
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§ Обликоморале
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, водонагреватель ведь не табуретка.
Его еще снять надо, отсоединить проводку и прочие сантехнические приблуды.
Сначала отдала, потом в суд.
Странные вы существа все же женщины.
:lol:
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1
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель




Отправлено: 14.09.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так можно ж и газплиту еще забрать. Не забрали чтоли?

* Vital
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Тоже фигею. Сама отдала а теперь мозг выносит. Лоханулась. Все успокойся и иди в магаз покупать новый. Че теперь по судам ходить.
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§ Хозяин
В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 14.09.17 - 19:18
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