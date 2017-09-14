Крымбек Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель... #8







Отправлено: - 19:06 Цитата: гость:

24 ляма это для него мелочь

Вот 240, тут да!...

дорогой мой, не в курсе что у нас есть родственники, они никогда не дадут пропасть человеку, традиционно у нас по 5-10 детей не забыл об этом, такие вот мы.