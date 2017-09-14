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Страница 481 из 481«1...479480481
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11937
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кто то тебя уверил в обратном?

Барбара,она это покупала. А только что,
я специально съездил в магазин,и продавщица,
молодая,мне всё разъяснила... :-P
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты уж договаривай что это.
Молодая продавщица канешно все знает.
Что это и как называется.
Куда нам неучам до столь продвинутой ди фэркойфэрин
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, когда у вас там этот фест в октябре начинается?
Я вот сегодня с потеплением на улице, свой начал.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11937
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
на улице, свой начал

Не,это у тебя не фест.Даже свой.
А знаешь почему? Я вот знаю... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11937
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Молодая продавщица канешно все знает.

Это у них - семейный,цветочный - бизнес.
Которому уже более 120 лет.Так что знают
они всё и все.... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Так это цветы? Да еще и съедобные?
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я вот знаю.

Ну так договаривай.
Интриган дойчландовский :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11937
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну так договаривай.

Ты видел фотки Марика? Когда он пьёт пиво с рыбой ?
Так вот - Рыба у него на Газете лежит.Как то
празднично - это выглядит. А у тебя как то-
очень Буднично. Как будто жена тебе
рыбу - нарезала,пиво в бокал - налилА.
Какой же это Фест?... :lol:

[Исправлено: drakon, 14.09.2017 - 19:02]
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Мне Маврик никайда авторитетом не был))))
Газеты, так это вообще прошлый век и как раз из обычных будней.
Если только где то на природе, тогда еще возможно с газетами застолье.
И то, сейчас куча пластиковой одноразовой посуды всякой.
Ты думаешь мы тут настолько еще дремучие?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11937
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
Обликоморале:
Так это цветы? Да еще и съедобные?

Цветы это,цветы вот ещё фотку сделал.

Справа - другие. Но они несъедобные.Служат
для украшения букетов с осенними мотивами.
Вот девушка мне написАла их название

Zierpaprika-для декораций служат они...
:lol: :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11937
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Газеты, так это вообще прошлый век и как раз из обычных будней.

Молодой ты ещё. Молодо-зелено. В прошлом веке,как раз то и был
Праздник,достать -пива,пакетов - небыло. Заворачивали
рыбу в газетку,потом на речку или в лес.Смотря по месту-
жительства. Эххх... Чувствовался... Праздник... :lol: :oops: :lol:
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