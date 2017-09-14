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≡ В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об обнаружении тела Гульнар Молдашевой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об обнаружении тела Гульнар Молдашевой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«14 сентября, около 11.00, в лесополосе рядом с одним из кафе по Федоровской трасе обнаружено тело без вести пропавшей Молдашевой Гульнар Сердалиевны, 1977 г.р. без видимых признаков насильственной смерти», - сказано в пресс-релизе ДВД.
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444
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об...




Отправлено: 14.09.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Траса" пишут с двумя буквами "с")))

* Vital
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
444:

Вот люди . буквоеды. У семьи горе, дети сиротами остались а ему глаза режит слово траса.
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