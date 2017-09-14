NG.kz В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:16 Гражданка А. купила квартиру у гражданки Ф. и была уверена в том, что квартиру приобрела вместе с водонагревателем. Однако спустя некоторое время после продажи квартиры гражданка Ф. вернулась за "Аристоном" и забрала его.

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