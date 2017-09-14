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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29633
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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НУР
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего поставили скульптуру хвостом к заезжающим к нам в город гостям?

ди
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь заживем..

Тата
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, или у каменного батыра часть правой руки отсутствует? И нижняя часть туловища как-то непропорциональна верхней. Что-то "намудрил" скульптор...

Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 14.09.17 - 15:57
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§ Обликоморале
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3756
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс.
А почему не на латинице?
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Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 14.09.17 - 16:13
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§ Козлов я
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.09.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Упс.
А почему не на латинице?

Опа! А сбросится еще раз на новую надпись слабо? :-P
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Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 14.09.17 - 16:15
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§ 74
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Памятник получился нормальный, - сказал Шаяхметов. – Хотелось бы поставить его в парке, чтобы люди могли свободно к нему подходить. На этом месте не очень удобно. Зато это въезд в город. В Москве Триумфальная арка тоже стоит на Кутузовском проспекте. Может, это не очень скромно, но для нашего города этот памятник будет так же значим, как и арка для москвичей. По неофициальной оценке сотрудников правоохранительных органов, на мероприятии присутствовало около 700 человек.

это вообще к чему тут??
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Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 14.09.17 - 16:23
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Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 14.09.17 - 16:24
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