NG.kz Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:04 Главным успехом ЭКСПО глава государства назвал то, что Казахстан выиграл шанс проводить эту международную выставку в Астане. "Так как мы молодая страна, нам нужно уметь показать себя всему миру. Во-вторых, возобновляемые источники энергии – это самая передовая отрасль науки", – пояснил президент.

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