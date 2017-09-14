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§ NG.kz
Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29633
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главным успехом ЭКСПО глава государства назвал то, что Казахстан выиграл шанс проводить эту международную выставку в Астане. "Так как мы молодая страна, нам нужно уметь показать себя всему миру. Во-вторых, возобновляемые источники энергии – это самая передовая отрасль науки", – пояснил президент.
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Гость
Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись




Отправлено: 14.09.17 - 16:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись




Отправлено: 14.09.17 - 16:08
Комментарий проходит проверку.

§ 74
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: 74, 14.09.2017 - 15:11]
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§ 74
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хмммм математика однако
Мне жалко простыню.. не чем крыть ему... сейчас умолкнит тут
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