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§ NG.kz
В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29633
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданка А. купила квартиру у гражданки Ф. и была уверена в том, что квартиру приобрела вместе с водонагревателем. Однако спустя некоторое время после продажи квартиры гражданка Ф. вернулась за "Аристоном" и забрала его.
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* Victor Yang
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9250
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.09.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обнищал народ. Тут водонагреватель стал причиной раздора, в соседней ветке - шарик.
Профайл

Гость
В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель




Отправлено: 14.09.17 - 16:21
Комментарий проходит проверку.

§ 74
Re: В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема для М. Задорнова
Профайл

Гость
В Аркалыке две женщины судились за водонагреватель




Отправлено: 14.09.17 - 16:23
Комментарий проходит проверку.
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