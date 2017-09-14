Цитата: - Памятник получился нормальный, - сказал Шаяхметов. – Хотелось бы поставить его в парке, чтобы люди могли свободно к нему подходить. На этом месте не очень удобно. Зато это въезд в город. В Москве Триумфальная арка тоже стоит на Кутузовском проспекте. Может, это не очень скромно, но для нашего города этот памятник будет так же значим, как и арка для москвичей. По неофициальной оценке сотрудников правоохранительных органов, на мероприятии присутствовало около 700 человек.

это вообще к чему тут??