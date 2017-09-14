Горожанин_kst Re: Не хватает денег на шарики? #49





(Полноправные пользователи) Сообщений: 832

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:27 Цитата: Kairat stayer:



Всё верно)

В Астане детей бесплатно в школах кормят. Я, как и тысячи других кустанайцев, своим по 200 тенге каждый день на питание даю.

Ситуации, действительно, везде разные, понимаешь.

Смысл истерить по этому поводу?

Цитата: Обликоморале:



Согласен, но с шариком этим...мелко, что ли(

Знаешь почему?С ситуацией в целом все родители и дети согласились.Ну есть у тебя особые обстоятельства. Поговори с руководителем ребёнка, объясни, сдаётся там не крокодилы работают. Стыдно было?Учитель ребёнка отчитал перед всем классом? Или никто замечаний не делал, но ребёнок получил от ситуации этой дискомфорт?

Тут надо конкретней.

Сказал А, говори Б.

А то уж сильно много недосказанности, и туча предположений.

Виолетта, будь добра, внеси ясность.

А по тому что прочёл...со сносками на денежный выигрыш школы..опять же, чисто субъективно, на кляузу мелкую смахивает.