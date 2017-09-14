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§ NG.kz
Не хватает денег на шарики?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29633
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша школа № 115 отмечена в прессе как одна из самых лучших, даже аким Костаная был в школе на линейке и говорил, что можно брать с нее пример. Почему же с детей требуют деньги на какие-то шарики (для оформления).
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* Змея Подколодная
Re: Не хватает денег на шарики?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.09.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а начало этому...да не жалко...дают как раз шарики

Я против поборов в школах. Но, создать праздничное настроение своим же собственным детям, в первую очередь забота родителей, Вам так не кажется? Школа проведет линейку, но дети будут смотреть на серые стены. Школу я окончила давно, но до сих пор помню эту праздничную обстановку на линейке, которая проходила на улице и в классах, а делали для нас этот праздник, который я помню по сей день - наши родители) А что запомнит этот ребенок? Как его мама запилила статью в газету из за шарика.
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* Victor Yang
Re: Не хватает денег на шарики?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9250
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.09.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
это была принудиловка, прикуроченная к идеологии воспитания

А сейчас вот прям принудиловки, прикуроченной к идеологии воспитания "юнитов Великой Степи - Мангилик Ел", нету?
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* Змея Подколодная
Re: Не хватает денег на шарики?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.09.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше очень часто ездили классом в поездки: Питер, Москва, Киев, собирали макулатуру нашим спонсорам, они выделяли деньги нам на билеты, но какую то часть оплачивали родители. Так вот, мой класс не исключение, мы, дети, были из семей с разным материальным достатком. Так вот, мальчику из многодетной семьи просто скидывались на билет, все родители давали на билет чуть больше, чтобы поехал класс в полном составе. Никому и в голову не пришло пойти и пожаловаться, либо не дать денег. Неужели из родителей никто не купил два шарика? Ну обычно такую мелочевку покупают не по одной штучке, во всей школе не нашлось воздушного шарика для ребенка. Вот где "гребаный стыд" .
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Гость
Не хватает денег на шарики?




Отправлено: 14.09.17 - 16:25
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* Горожанин_kst
Re: Не хватает денег на шарики?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.09.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Всё верно)
В Астане детей бесплатно в школах кормят. Я, как и тысячи других кустанайцев, своим по 200 тенге каждый день на питание даю.
Ситуации, действительно, везде разные, понимаешь.
Смысл истерить по этому поводу?
Цитата:
Обликоморале:

Согласен, но с шариком этим...мелко, что ли(
Знаешь почему?С ситуацией в целом все родители и дети согласились.Ну есть у тебя особые обстоятельства. Поговори с руководителем ребёнка, объясни, сдаётся там не крокодилы работают. Стыдно было?Учитель ребёнка отчитал перед всем классом? Или никто замечаний не делал, но ребёнок получил от ситуации этой дискомфорт?
Тут надо конкретней.
Сказал А, говори Б.
А то уж сильно много недосказанности, и туча предположений.
Виолетта, будь добра, внеси ясность.
А по тому что прочёл...со сносками на денежный выигрыш школы..опять же, чисто субъективно, на кляузу мелкую смахивает.
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Гость
Не хватает денег на шарики?




Отправлено: 14.09.17 - 16:27
Комментарий проходит проверку.

* Ks
Re: Не хватает денег на шарики?
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 14.09.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
во всей школе не нашлось воздушного шарика для ребенка.

Думаю, что без шарика он был из принципа :lol:
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Гость
Не хватает денег на шарики?




Отправлено: 14.09.17 - 16:29
Комментарий проходит проверку.

* Горожанин_kst
Re: Не хватает денег на шарики?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.09.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Вот и я об этом!
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