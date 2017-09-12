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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Ты (простынь) , ты же супер прог как я понимаю?
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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
ты же супер прог как я понимаю?

Да вроде пока никто не жаловался на мои произведения.
Чо хотел?
В Крас к тебе не поеду, не зови.
Там у вас из работы про мою душу и профиль только центр разработки Магнита, да и тот тюрьма народов...

Медный 1
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братья, где вы?

программист
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Да вроде пока никто не жаловался на мои произведения.
Чо хотел?


катриджи менять, это не ты их сделал.
если че..

Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
программист:
катриджи менять

Картриджи менять он сам и меняет - икар у нас по жызни одмин: большой, бородатый и в свитере.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4676
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 03:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Икар. Там короче передай привет Ларисе. Я там гулял на красной ул. вашей. Лахматый.короче жара стоит. Я шел на север. С право парихмакерская. Там еще на первой ткани продают. На втором тупо женское. Я им говорю я приезжий на под машинку то без всякой насадки. Жарко. Ок? Лариса окей. . Ларисе привет. Она меня помнит. Виталика с костаная. Она кв мне потом сняла на сутки. Потом я как джентлемен ушел. Я в вашем знаменском жил. Один день. . класс. Потом поехал в геленджик. Кстати ступил. Там от джубге когда едешь в сторону геленджика там с лево . какието памятники . вроде типа с камни с дырками. Мне в лом было лазить. Не журналист я . я хочу в геленджик)))). Природа обалденая. Я там у вас порыбачил с мужиками местными. Они мне удачку выделили . это было в прошлом году. Завидую тебе. Там много че есть посмотреть.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3076
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.09.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночь.
Флакончик уже ушатан
И всякая фигня написана была :lol:
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4676
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох . Лиля. Лиля.
Откуда вы такие беретесь. Красивые и умные!
😔😔😔

[Исправлено: Vital, 13.09.2017 - 08:18]
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.09.17 - 11:08
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3739
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Откуда вы такие беретесь. Красивые и умные!

Всё еще питаешься надеждой?))))
Кстати, как шашлык? Состоялся? 8-)
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