NG.kz «Я так мечтала увидеть фьорды!»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:43 Норвегия привлекает туристов скандинавской самобытностью и легендами о викингах и троллях, обитателях скалистых вершин и непроходимых лесов. О том, чем сегодня Норвегия хороша для туризма, корреспонденту «НГ» рассказала жительница Костаная Камила БИШЕНОВА, которая сейчас учится в Челябинском медицинском университете. Этим летом она осуществила свою давнюю мечту.

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