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Страница 479 из 479«1...477478479
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11921
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ну тогда держите. KIK(сокращенно), полная версия "kitiket"

Вот видишь,стоит только - захотеть... :lol: :oops:
Профайл

коты недовольны
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.09.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
полная версия "kitiket"


KITIKAT . если что. человеки.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.09.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот видишь,стоит только - захотеть.

Ну дак, кто ж над казлатом работал.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11921
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коты недовольны:
KITIKAT . если что

Вот эти призы я выиграл на открытии магазина.

Завтра - поеду опять... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11921
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аэропорт Костаная уже отремонтировали?

На выходные возможно - прилечу... :lol:
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elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.09.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять Дракоша разодит 8-)
KiK вообще-то не продуктовый, а скорее текстильный магазин, а точнее сеть магазинов. Где можешь не дорого среднего качества вещи приобрести от носков с трусами, до джинсов, свитеров и спортивной одежды. ;-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11921
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Опять Дракоша разодит 8-)

Так это - не я. Это, всё просто, решил,
что - это магазин кошачьего и
собачьего корма... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3739
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот эти призы

В красных пакетиках изделие № 2 поди?)))
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оба-на
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В красных пакетиках изделие № 2 поди?)))


а полоски- это тест на беременность.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11921
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В красных пакетиках изделие № 2 поди?)))

Да,можно сказать и так.
Резинки - это. Жевательные называются... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11921
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
оба-на:
а полоски- это тест на беременность.

Это на которых 3 раза написано KIK?
Так это складной,деревянный метр.
Если кое-кому,да кое-куда - затолкать,
точно окажется Беременным... :-o :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3739
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да,можно сказать и так.

Наверно еще и с привкусом любви?
Цитата:
оба-на:
это тест

Тоже весчь нужная, ввиду увеличившихся в ГДР случаев изнасилований.
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оба-на
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.09.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так это складной,деревянный метр.
Если кое-кому,да кое-куда - затолкать,
точно окажется Беременным...


так в инструкции к ножу написано?
не, не верю, покажи инструкцию.
может это ты сам придумал.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.09.17 - 13:12
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Страница 479 из 479«1...477478479
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