Цитата: Бывалый:

Ну зажмут ему на балл ниже оценки и перестанут уделять внимание на уроках в случае если он чуть-чуть недопонял тему и у него возник вопрос - мелочь же... подумаешь ЕНТ плохо потом сдаст и в ВУЗ дорога будет закрыта.... ерунда какая...

А потом сопьется и умрет в сточной канаве. И все это из-за шарика.

Ты иногда такую ересь несешь. Хотя почему иногда, почти всегда.