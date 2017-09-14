/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не хватает денег на шарики?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Не хватает денег на шарики?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29626
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша школа № 115 отмечена в прессе как одна из самых лучших, даже аким Костаная был в школе на линейке и говорил, что можно брать с нее пример. Почему же с детей требуют деньги на какие-то шарики (для оформления).
Читать статью

Гость
Re: Не хватает денег на шарики?




Отправлено: 14.09.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну зажмут ему на балл ниже оценки и перестанут уделять внимание на уроках в случае если он чуть-чуть недопонял тему и у него возник вопрос - мелочь же... подумаешь ЕНТ плохо потом сдаст и в ВУЗ дорога будет закрыта.... ерунда какая...

А потом сопьется и умрет в сточной канаве. И все это из-за шарика. :-o
Ты иногда такую ересь несешь. Хотя почему иногда, почти всегда. :lol:

§ Обликоморале
Re: Не хватает денег на шарики?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3739
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Мечтать не вредно.

Правильно, поэтому только и мечтаем о вхождение в 30 - ку, 50 - ку, 100 - ку прогрессивных и развитых стран.
Цитата:
Бывалый:
Зато действенно.

Только вот такое мышление не позволяет, поднять планку выше уровня Гондураса.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 196
Пользователей: 3
Всего: 199

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх