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§ NG.kz
В лабиринтах жилищных отношений
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29626
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон «О жилищных отношениях», в соответствии с которым в жилых домах с приватизированными квартирами должны создаваться кондоминиумы, а общедомовое имущество регистрироваться в качестве объекта кондоминиума, в Казахстане приняли 20 лет назад.
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§ Солнышко
Re: В лабиринтах жилищных отношений
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1158
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 14.09.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самом деле тема очень серьезная. На мой взгляд, законодательство в области жилищных отношений опережает казахстанские реалии. Недавно была представителем по гражданским процессам, где жители домов требовали признать государственную регистрацию КСП (К) «Виктория-17» недействительной, в связи с тем, что их дома не вошли в состав вновь образованного юридического лица, как полноправные члены, с возможностью участия в собраниях, ревизионной комиссии и т.д. А когда они были членами ПКСК «Виктория» такие права у них были.
Получается очень странная ситуация: ПКСК уже как бы вне закона, а КСП (К) возможно образовывать только в тех домах, где есть кондоминиумы. То есть, если жители 57 домов, входящих ранее в ПКСК «Виктория» не создали кондоминиум, то теперь у них прав нет, только обязанности по оплате за услуги обслуживающей организации к существованию которой они отношения не имеют, и никоим образом не выражали своего мнения относительно ее создания.
Считаю, что подобные законодательные пробелы и юридические коллизии необходимо ликвидировать. Абсолютно поддерживаю господина Сагнаева.
Конечно, кондоминиум создавать нужно, это очень необходимая и важная работа. Но, к сожалению, жители многоквартирных домов к этому идут очень тяжело и медленно. И если, всего в 26% домов в Костанае образованы кондоминиумы, то законодательство, регулирующее жилищные отношения в оставшихся 74% домов тоже должно быть.
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§ Змея Подколодная
Re: В лабиринтах жилищных отношений
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.09.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То есть, если жители 57 домов, входящих ранее в ПКСК «Виктория» не создали кондоминиум

Проблема еще и в самих жителях этих домов, голосовали, более 50% против кондоминиума, а кто был "за" , тем еще сказали, ну вот вы и ведите всю документацию и содержите дом. Не воспринимают никакие доводы, говорю будет ответственный человек, который все это будет делать, так ему же платить надо, а нам бесплатно надо оказывается. В подвале течет, крыша течет , я все жду, когда первый этаж в подвал провалится, а последний без крыши останется, вот тогда наверно дело сдвинется с мертвой точки.
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§ Змея Подколодная
Re: В лабиринтах жилищных отношений
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.09.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПКСК говорят, крыша- это не наше, делать мы ее не должны.
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тётя Соня
Re: В лабиринтах жилищных отношений




Отправлено: 14.09.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
ПКСК говорят, крыша- это не наше, делать мы ее не должны.

Много кто говорит... надо опираться на "Договор" к которому должно быть приложение перечня обязательных услуг по коммунальным услугам, утверждённое акиматом города. Если нет такового надо составлять протокол разногласии между Услугодательем и Потребителем.
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