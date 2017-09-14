Солнышко Re: В лабиринтах жилищных отношений #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1158

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:29 На самом деле тема очень серьезная. На мой взгляд, законодательство в области жилищных отношений опережает казахстанские реалии. Недавно была представителем по гражданским процессам, где жители домов требовали признать государственную регистрацию КСП (К) «Виктория-17» недействительной, в связи с тем, что их дома не вошли в состав вновь образованного юридического лица, как полноправные члены, с возможностью участия в собраниях, ревизионной комиссии и т.д. А когда они были членами ПКСК «Виктория» такие права у них были.

Получается очень странная ситуация: ПКСК уже как бы вне закона, а КСП (К) возможно образовывать только в тех домах, где есть кондоминиумы. То есть, если жители 57 домов, входящих ранее в ПКСК «Виктория» не создали кондоминиум, то теперь у них прав нет, только обязанности по оплате за услуги обслуживающей организации к существованию которой они отношения не имеют, и никоим образом не выражали своего мнения относительно ее создания.

Считаю, что подобные законодательные пробелы и юридические коллизии необходимо ликвидировать. Абсолютно поддерживаю господина Сагнаева.

Конечно, кондоминиум создавать нужно, это очень необходимая и важная работа. Но, к сожалению, жители многоквартирных домов к этому идут очень тяжело и медленно. И если, всего в 26% домов в Костанае образованы кондоминиумы, то законодательство, регулирующее жилищные отношения в оставшихся 74% домов тоже должно быть.