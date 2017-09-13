NG.kz Зауреш Изалдина не признала свою вину ни по одному эпизоду



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:33 Первое заседание по делу об убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой состоялось в СМУС Костанайской области сегодня, 13 сентября. Подсудимых спросили, признают ли они свою вину.

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