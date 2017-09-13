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§ NG.kz
Зауреш Изалдина не признала свою вину ни по одному эпизоду
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29618
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое заседание по делу об убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой состоялось в СМУС Костанайской области сегодня, 13 сентября. Подсудимых спросили, признают ли они свою вину.
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Читатель 1
Re: Зауреш Изалдина не признала свою вину ни по одному эпизоду




Отправлено: 13.09.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И, судя по "ролям", не признает

тётя Соня
Re: Зауреш Изалдина не признала свою вину ни по одному эпизоду




Отправлено: 14.09.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой доказательной базой на республике может Изалдина спрыгнуть...

Гость
Зауреш Изалдина не признала свою вину ни по одному эпизоду




Отправлено: 14.09.17 - 09:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
Зауреш Изалдина не признала свою вину ни по одному эпизоду




Отправлено: 14.09.17 - 09:20
Комментарий проходит проверку.
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