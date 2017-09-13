Цитата: колхоз-совхоз:

все сядут за учебники.

а работать кто будет?

Как кто?

Вы разве не знаете, что в многих странах третьего мира очереди стоят за трудовыми визами в Казахстан. А те у кого безвиз с нашей страной, толпами едут выполнять черновую работу.

И вообще Елбасы дельный совет дает, а многие тут с сарказмом воспринимают. Я давно уже пользуюсь и постоянно изучаю новые технологии по отъему денег у местного населения.