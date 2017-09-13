Солнышко Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1156

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:25 Эта новость у меня вызвала негодование. Решают будущую жизнь огромного количества людей, чей реальный доход зависит от таких вот заседаний-собраний. И ощущение такое, что депутаты собрались на полутусовку-полукорпоративчик. Забыли сколько куда отправили денег, не понимают почему увеличили бюджет в военной сфере, не могут проконтролировать строительство важного спортивного объекта. Занимая подобные должности нужно как то готовится к собраниям, владеть информацией. Это не алфавит менять, от этого жизнь не одного человека зависит.