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§ NG.kz
Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и спорта?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29618
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 млрд тенге выделило правительство на развитие спорта в 2017 году. Из них 20, 5 млрд тенге было заложено на строительство простаивающей в Щучинске Республиканской базы лыжного спорта. Во вторник, 12 сентября, в ходе презентации республиканского бюджета вопрос о целесообразности трат казенных средств на этот долгострой поднял депутат Глеб ЩЕГЕЛЬСКИЙ.
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Гость
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...




Отправлено: 13.09.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
слова Щегельского вызвали хохот в зале

Деньги в трубу, а им хиханьки да хаханьки.

§ vbn
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 13.09.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тоже вариант не плохой
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андрей
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...




Отправлено: 13.09.17 - 11:05
Комментарий удален модератором.

§ pandit
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 13.09.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять полицейским, теперь уже завуалированно под оборонку, заложили повышение. Карманные депутаты, отмалчиваются.
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§ Солнышко
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1156
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 13.09.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта новость у меня вызвала негодование. Решают будущую жизнь огромного количества людей, чей реальный доход зависит от таких вот заседаний-собраний. И ощущение такое, что депутаты собрались на полутусовку-полукорпоративчик. Забыли сколько куда отправили денег, не понимают почему увеличили бюджет в военной сфере, не могут проконтролировать строительство важного спортивного объекта. Занимая подобные должности нужно как то готовится к собраниям, владеть информацией. Это не алфавит менять, от этого жизнь не одного человека зависит.
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пэтриот
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...




Отправлено: 13.09.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,, Тот кто не кормит собственную армию будет кормить чужую,,!
Расходы на оборону надо увеличить по-любому Я помню 2014 год, когда у одной страны б.СССР даже не было армии защититься от соседа.
До сих пор там ещё добровольцы служат, Пашинин недавно записался .

§ Медный
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выкрикнул Оксикбаев.

Что это он от линии партии отрывается? не уж то за столько лет ему опостылило то что творится ион задумался о народе? похвально, но бесперспективно пока существуют такие вот :
Цитата:
Отдуваться за Арыстанбека Мухамедиулы, пропихнувшего в бюджет заявку на лыжную базу, пришлось министру финансов Бахыту СУЛТАНОВУ

Цитата:
Гульжана Карагусова поспешила закрыть собрание
:oops:
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Бывалый
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...




Отправлено: 13.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:

Такие у нас депутаты, да.
Представляете сколько приходится маяться с вашими народными избранниками профессионалам, работающим в министерствах, чтобы хоть как-то продвинуть развитие государства?
Думайте кого выбираете...

Все просто
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...




Отправлено: 13.09.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
маяться с вашими народными избранниками профессионалам, работающим в министерствах

ЭЭЭ тише, тише. Ты же не про это должен здесь писать. Почитай или посчитай, сколько "профессионалов" примотала судебная власть за последние 5 лет. Ты по ходу с Кустанайской обувной фабрики - переобувальщик.

память подводит
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...




Отправлено: 13.09.17 - 13:55
Комментарий удален модератором.

Мнение
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...




Отправлено: 13.09.17 - 18:12
Комментарий удален модератором.

Русский
Re: Омархан Оксикбаев: Может, вообще закрыть сферу культуры и...




Отправлено: 14.09.17 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"пропихнувшего", "воткнуться"... Ужас! Осталось только добавить "за базар ответить!"
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