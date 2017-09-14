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§ NG.kz
Семь подрядов вне очереди и конкуренции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29618
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале сентября на совещании в филиале «Нур Отана» аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, говоря о завершении сезона реконструкций и ремонтов объектов и дорог, заявил: «По всем направлениям должен быть контроль». До этого глава региона неоднократно призывал заказчиков расторгать договоры с неблагонадежными подрядчиками.
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§ Volonter
Re: Семь подрядов вне очереди и конкуренции
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 14.09.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько всевозможных схем по отмыванию и распилу денег разрабатывается, это ж ужас просто!!! В наше время ЧЕСТНЫЙ - значит БЕДНЫЙ!

Кстати, в этом списке нету ещё строительства газопровода вдоль набережной по Гашека, там работы к концу подходят...
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Гость
Семь подрядов вне очереди и конкуренции




Отправлено: 14.09.17 - 09:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Семь подрядов вне очереди и конкуренции




Отправлено: 14.09.17 - 09:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Семь подрядов вне очереди и конкуренции




Отправлено: 14.09.17 - 09:32
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