Volonter Re: Семь подрядов вне очереди и конкуренции #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1243

Регистрация: 14.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:47 Сколько всевозможных схем по отмыванию и распилу денег разрабатывается, это ж ужас просто!!! В наше время ЧЕСТНЫЙ - значит БЕДНЫЙ!



Кстати, в этом списке нету ещё строительства газопровода вдоль набережной по Гашека, там работы к концу подходят...