Медный Re: 2 месяца закрыта стоянка возле Ледового дворца #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 392

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:08 Подтверждаю, часто там катаюсь. КГПИ-шные машины стоят, фишка в том, что даже с рабочей стоянкой всё равно с местами порой там напряг, а тут вообще.. как говорит ... ВиктОр Янг "Швах"



Да и бордюрки бы не мешало там поменять



[Исправлено: Медный, 14.09.2017 - 00:10]