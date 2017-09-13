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≡ Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29618
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев выступил на республиканском совещании по вопросам цифровизации. По словам главы государства, сегодня для скорейшего перехода на новые технологии каждому казахстанцу следует заняться самообразованием.
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§ Обликоморале
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3735
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
колхоз-совхоз:
все сядут за учебники.
а работать кто будет?

Как кто?
Вы разве не знаете, что в многих странах третьего мира очереди стоят за трудовыми визами в Казахстан. А те у кого безвиз с нашей страной, толпами едут выполнять черновую работу.
И вообще Елбасы дельный совет дает, а многие тут с сарказмом воспринимают. Я давно уже пользуюсь и постоянно изучаю новые технологии по отъему денег у местного населения.
Профайл

§ Валентин
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6712
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.09.17 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И вообще Елбасы дельный совет дает, а многие тут с сарказмом воспринимают. Я давно уже пользуюсь и постоянно изучаю новые технологии по отъему денег у местного населения.


Их, как известно, ещё почти век назад было не менее четырёхсот! И это только сравнительно честных!
Профайл

Гость
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 14.09.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да у нас и учиться то этому негде. И нет бы открыть какой-нибудь элитный институт по IT-технологиям, пригласить иностранных преподавателей-специалистов. Развивайте хоть это направление, раз производить ничего не хотите/не можете. Нет, читайте говорит книжки. Тоже мне, дедушка Ленин. Учиться, учиться и еще раз учиться. После смерти небось мавзолей в Астане отгрохают. :lol:

Гость
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии




Отправлено: 14.09.17 - 09:28
Комментарий проходит проверку.

Гость
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии




Отправлено: 14.09.17 - 09:38
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