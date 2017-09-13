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§ NG.kz
Новый маршрут автобуса № 38 в Костанае будут тестировать два месяца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29618
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Кроме того, при изучении данного вопроса в порядке эксперимента также рассмотрена возможность заезда 38 автобуса до спорткомплекса "Арлан" по ул. Гашека, - сообщил 12 сентября руководитель отдела ЖКХ Костаная Алексей ТАРАСОВ.
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тётя Соня
Re: Новый маршрут автобуса № 38 в Костанае будут тестировать два...




Отправлено: 13.09.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если пассажиры хотят внести свои изменения или пожелания по поводу движения автобуса № 38, они могут обращаться в отдел ЖКХ по номеру
Позвонила по указанному номеру... внесла пожелание продлить маршрут до посёлка Мичурино... не одобрили!

татьяна
Re: Новый маршрут автобуса № 38 в Костанае будут тестировать два...




Отправлено: 13.09.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у 38 автобуса интервал далеко не 9 минут. Месяц назад стояла на остановке в микрорайонах 25 минут, на днях решила снова попробовать дождаться 38 - попытка не увенчалась успехом. 15минут ожидания..и не известно сколько еще не было автобуса до того как я подошла к остановке.
я говорю про будние дни. то ли я такая невезучая, то ли действительно такие проблемы на маршруте

адвокат
Re: Новый маршрут автобуса № 38 в Костанае будут тестировать два...




Отправлено: 14.09.17 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у 38 интервал минимум 20 минут! не смешите
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