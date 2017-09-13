татьяна Re: Новый маршрут автобуса № 38 в Костанае будут тестировать два... #2







Отправлено: - 17:51 у 38 автобуса интервал далеко не 9 минут. Месяц назад стояла на остановке в микрорайонах 25 минут, на днях решила снова попробовать дождаться 38 - попытка не увенчалась успехом. 15минут ожидания..и не известно сколько еще не было автобуса до того как я подошла к остановке.

я говорю про будние дни. то ли я такая невезучая, то ли действительно такие проблемы на маршруте