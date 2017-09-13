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§ NG.kz
2 месяца закрыта стоянка возле Ледового дворца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше 2-х месяцев закрыта стоянка Ледового дворца. Сейчас это привело к коллапсу на улице Летунова . Более 40 машин припарковано на Летунова. Проезда нет.
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§ drakon
Re: 2 месяца закрыта стоянка возле Ледового дворца
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11919
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное к Ярмаркам готовятся... :lol:
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§ Медный
Re: 2 месяца закрыта стоянка возле Ледового дворца
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.09.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подтверждаю, часто там катаюсь. КГПИ-шные машины стоят, фишка в том, что даже с рабочей стоянкой всё равно с местами порой там напряг, а тут вообще.. как говорит ... ВиктОр Янг "Швах" :-)

Да и бордюрки бы не мешало там поменять :lol: :lol:

[Исправлено: Медный, 14.09.2017 - 00:10]
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