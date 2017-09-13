yudjin Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать... #57





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4776

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:10 Цитата: ТАНОМИ:

Так вошли или не вошли?

Цитата: Vital:

Член партии . вот пусть разьяснит

Он токо анекдот сможет рассказать:



- Ну, пациент, как у вас дела?

- Да, знаете, доктор, не так чтоб уж очень...

- Выходит, плохо?!

- Выходит хорошо. Заходит плохо!

- А в чем дело?

- Не стоит!

- Так вы побольше рыбы ешьте, в ней фосфора много...

- Доктор, мне надо, чтоб он стоял, а не светился!

- Ну, тогда ешьте побольше яблок, в них железа много, а на шею магнит повесьте... А когда вы были в нормальной форме, как часто вы совокуплялись с женой?

- Два раза в день- ночью и утром.

- Каждые сутки?

- Каждые.

- Простите за неделикатный вопрос... А любовницы у вас есть?

- Конечно.

- А сколько их и с ними как часто?

- Ну, три любовницы. С каждой 3-4 раза в неделю.

- Простите за неделикатный вопрос... Ну, а теща?

- Ну, тещу, само-собой, раза три в неделю!

- А-а, молодой человек, так это у вас от истощения!

- Спасибо! Спасибо, доктор! Вы, меня успокоили! А то я думал, что это у меня от онанизма!.



Пыс-пыс....в это последнее слово мне и напоминает все эти досрочные вхождения в придуманные рейтинги.