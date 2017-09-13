drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7177





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11919

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:11 Цитата: elektron:

Опять Дракоша разодит Опять Дракоша разодит

Так это - не я. Это, всё просто, решил,

что - это магазин кошачьего и

собачьего корма...