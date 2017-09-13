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§ NG.kz
Помойка на лыжной базе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасное место для активного отдыха бывшая станция юннатов в последнее время постепенно превращается в пристанище разного рода так скажем не совсем опрятных людей, с сопровождающими их кучами мусора.
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707
Re: Помойка на лыжной базе




Отправлено: 13.09.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем закрывать ворота? Я там иногда прогуливаюсь, там приятнее гулять чем на набережной. Просто нужно за порядком следить и изгонять всякий сброд с пропитыми рожами. Недавно встретил алканафта, который хвалился как спаривался с двумя синюхами в камышах за бутылку. Нужно продлить парк до родника, а не заборы ставить. Помню в начале 90х там был пруд и культурней все выглядело.

§ Медный
Re: Помойка на лыжной базе
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.09.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не мусор от людей, которых вы описали. это какая-то сволочь выкинула строительный мусор :-x
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§ kbkz1980
Re: Помойка на лыжной базе
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3076
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.09.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
где хозяин базы, где спорткомитет которые должны поддерживать элементарный порядок?

А задать вопрос,до каких времён наши люди будут свинячить не судьба.Или тренера и облспоркомметет должны этот срач выгребать ,за каждым хрю-хрю вместо непосредственной своей работы.
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