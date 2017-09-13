707 Re: Помойка на лыжной базе #1







Отправлено: - 23:08 Зачем закрывать ворота? Я там иногда прогуливаюсь, там приятнее гулять чем на набережной. Просто нужно за порядком следить и изгонять всякий сброд с пропитыми рожами. Недавно встретил алканафта, который хвалился как спаривался с двумя синюхами в камышах за бутылку. Нужно продлить парк до родника, а не заборы ставить. Помню в начале 90х там был пруд и культурней все выглядело.