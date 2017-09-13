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≡ Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев выступил на республиканском совещании по вопросам цифровизации. По словам главы государства, сегодня для скорейшего перехода на новые технологии каждому казахстанцу следует заняться самообразованием.
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§ Vital
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4675
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На форуме есть Член партии . вот пусть разьяснит где и что читать. Доктор че читать то? Ты хоть в курсе
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Роберт
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжело учиться на голодный желудок... Очень тяжело..

FOMA
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии

Рука-лицо. Дай бог тебе здоровья - дедушка!

§ Vital
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4675
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Назарбаев подчеркнул, что в будущем следует проявить особое внимание к казахстанцам, которые занимаются IT-проектами за пределами страны. 

Это про кого? Бывалый v.s валентин. Бывалый 1.6 лям подымает. Валентин? Короче за вами будущее.
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Гога
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата*начав с нуля* - совсем стыд и совесть потеряли ? Или старческий маразм уже ?? А что делал председатель Совета министров Казахской ССР в это время
22 марта 1984 года — 27 июля 1989 года??Подсказать , кто им был тогда ??
Врет и не краснеет !!
Разворовали всё , что можно за годы эти , а не создали ничего !!!

§ JereK
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1187
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 13.09.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Цитата*начав с нуля* - совсем стыд и совесть потеряли ?


Не, ну действительно! А где же все были в течение 550 лет (или сколько там)? 550 лет сидели ждали, а начали строить только 26 лет назад? ))
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55107
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередная чушь -лучше б собрал всех варюг и заставил рыть какой-нибудь канал или степи чернозёмить туда бы я вертухаем безвозмездно пошел работать 2 плети в минуту раздавал бы

§ Медный
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
начав с нуля.

манкурты
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колхоз-совхоз
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все сядут за учебники.
а работать кто будет?
а за коровами навоз убирать.

ТАНОМИ
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"За годы независимости нам удалось войти в число 50 конкурентоспособных стран, начав с нуля. К 2050 году стоит задача войти в пятидесятку развитых государств мира. Это требует от нас абсолютно нового инновационного развития", – обратился к участникам совещания Президент страны"

Так вошли или не вошли? Или "конкурентноспособные" и "развитые" - это разные вещи? К 2050- му, помнится, хотели попасть в 30-ку развитых стран.

Далекий
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я занимаюсь IT проектами за пределами страны, только не пойму, стране то какой профит от этого. До этого занимался внедрением интернета и новых сетевых технологий в Костанайской области. Государство всячески вставляло палки в колеса, вплоть до проверок этикеток на высокотехнологичном оборудовнании на предмет соответствия закону о языках. Без откатов и взяток кусок провода продать невозможно, реально бесит. За чтением умных книжек сидел и сижу каждый день, но на родине не пригодился. Зато теперь тружусь на зарубежную компанию, за несравнимо большую зарплату, живу в огромном доме, катаюсь на нормальных тачках. Хватайтесь за голову и начинайте раззбираться, друзья...

Читатель 1
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как же тут разберёшься....без пол-литра...(кстати, а где 0,7 литра? он всегда "в корень зрит")

§ yudjin
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4776
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.09.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Так вошли или не вошли?

Цитата:
Vital:
Член партии . вот пусть разьяснит

Он токо анекдот сможет рассказать:

- Ну, пациент, как у вас дела?
- Да, знаете, доктор, не так чтоб уж очень...
- Выходит, плохо?!
- Выходит хорошо. Заходит плохо!
- А в чем дело?
- Не стоит!
- Так вы побольше рыбы ешьте, в ней фосфора много...
- Доктор, мне надо, чтоб он стоял, а не светился!
- Ну, тогда ешьте побольше яблок, в них железа много, а на шею магнит повесьте... А когда вы были в нормальной форме, как часто вы совокуплялись с женой?
- Два раза в день- ночью и утром.
- Каждые сутки?
- Каждые.
- Простите за неделикатный вопрос... А любовницы у вас есть?
- Конечно.
- А сколько их и с ними как часто?
- Ну, три любовницы. С каждой 3-4 раза в неделю.
- Простите за неделикатный вопрос... Ну, а теща?
- Ну, тещу, само-собой, раза три в неделю!
- А-а, молодой человек, так это у вас от истощения!
- Спасибо! Спасибо, доктор! Вы, меня успокоили! А то я думал, что это у меня от онанизма!.

Пыс-пыс....в это последнее слово мне и напоминает все эти досрочные вхождения в придуманные рейтинги.
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§ Валентин
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6711
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.09.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Это про кого? Бывалый v.s валентин. Бывалый 1.6 лям подымает. Валентин? Короче за вами будущее.


Отвечу известным анекдотом:

85-летний дедушка приходит к своему участковому врачу и жалуется на проблемы с потенцией.
- Но это же нормальное явление в Вашем возрасте, - отвечает доктор.
- Да, но мой сосед, ему уже за 90, рассказывает, что он всё ещё спит со своей женой каждый день.
- Ну и что, - говорит врач, - и Вы тоже рассказывайте.
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