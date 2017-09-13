FOMA Re: Причиной пожара в ночном клубе West стало короткое замыкание... #2







Отправлено: - 20:20 Если хозяин "ортачился" с нынешним руководством или с бывшими конкурентами (потому что West оставался самым на мой взгляд нормальным клубцом) то думаю это не короткое замыкание. Ну ничего, главное раздать 20 тыс. памяток! Куда теперь ходить по выходным, наверно в Макдональдс?