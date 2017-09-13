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§ NG.kz
Причиной пожара в ночном клубе West стало короткое замыкание - ДЧС Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Замкнуло силовой кабель, очаг пожара - это то место, где проходит кабель, - пояснил начальник ДЧС Талгат Какимов, отвечая на вопросы журналистов. - Пожарные потеряли время, пока ждали приезда сотрудников горэлектросети, чтобы те обесточили здание.
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тетины советы
Re: Причиной пожара в ночном клубе West стало короткое замыкание...




Отправлено: 13.09.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Замкнуло силовой кабель, очаг пожара - это то место, где проходит кабель, - пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.

Тетя Чекушка сказала, что там черти гнездятся. Смело выпиливайте силовые кабели, трансформаторы, рассадник демонов. И мы ждем памятник 25-летия Независимости, пряж ждем больше чем горячую воду. Потом заменим его 30, 50 летием Независимости

FOMA
Re: Причиной пожара в ночном клубе West стало короткое замыкание...




Отправлено: 13.09.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если хозяин "ортачился" с нынешним руководством или с бывшими конкурентами (потому что West оставался самым на мой взгляд нормальным клубцом) то думаю это не короткое замыкание. Ну ничего, главное раздать 20 тыс. памяток! Куда теперь ходить по выходным, наверно в Макдональдс?

Читатель 1
Re: Причиной пожара в ночном клубе West стало короткое замыкание...




Отправлено: 13.09.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
99(и 9 в периоде)%, что короткое замыкание (судя по разнокалиберным скворечникам, там налепленным)

§ Медный
Re: Причиной пожара в ночном клубе West стало короткое замыкание...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
West не входит в категорию объектов особой степени опасности.

теперь то уже точно :-)
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