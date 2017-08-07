/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в Костанайской области в сентябре		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в Костанайской области в сентябре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Череп Кейки батыра, около столетия находившийся на чужой земле, вернулся на родину. Сейчас идет строительство мавзолея. В сентябре на территории Амангельдинского района, в городе Аркалыке, в соответствии с поручением Президента, в связи с церемонией захоронения черепа Кейки батыра пройдет ряд мероприятий. Эти мероприятия пройдут под руководством Министерства культуры и спорта РК.
Читать новость

да
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 13.09.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не будут хоронить.

§ Volonter
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 13.09.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я так и не понял, чем сей батыр прославился, кроме как что ему голову отсекли... Таких протестующих вроде тысячи были, не? Так понимаю, что подвигов за ним не замечено?
Профайл

§ Медный
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
да:
не будут хоронить.

да вы что?! там народу нагнали, юрты поставили, мавзолей отбабахали
"гулянья" полным ходом будут
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх