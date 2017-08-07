NG.kz Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в Костанайской области в сентябре



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:59 «Череп Кейки батыра, около столетия находившийся на чужой земле, вернулся на родину. Сейчас идет строительство мавзолея. В сентябре на территории Амангельдинского района, в городе Аркалыке, в соответствии с поручением Президента, в связи с церемонией захоронения черепа Кейки батыра пройдет ряд мероприятий. Эти мероприятия пройдут под руководством Министерства культуры и спорта РК.

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