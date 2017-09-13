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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11917
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ну тогда держите. KIK(сокращенно), полная версия "kitiket"

Вот видишь,стоит только - захотеть... :lol: :oops:
Профайл

коты недовольны
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.09.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
полная версия "kitiket"


KITIKAT . если что. человеки.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.09.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот видишь,стоит только - захотеть.

Ну дак, кто ж над казлатом работал.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11917
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коты недовольны:
KITIKAT . если что

Вот эти призы я выиграл на открытии магазина.

Завтра - поеду опять... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11917
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аэропорт Костаная уже отремонтировали?

На выходные возможно - прилечу... :lol:
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.09.17 - 22:35
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Страница 479 из 479«1...477478479
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