/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Гаишники против ПДД		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Гаишники против ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, для коллекции вам, каждый день замечаем как гаишники выезжают на красный на перекрестке за стоп линии
Читать новость

§ Vital
Re: Гаишники против ПДД
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4675
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не че невижу. Если это тот перекресток где автоматическая хрень срабатывает. То тогда он сделал так как и всем рекомендует. Остановится и не дергатся.
Профайл

водила
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
чё напали то

Цитата:
Хохол:
Ну и чё


че, че .. смешной чел

Вольнов
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не че невижу. Если это тот перекресток где автоматическая хрень срабатывает.

Это перекресток Гоголя/Алтынсарина. Хрени там нет.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 1
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх