Vital Re: Гаишники против ПДД #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4675

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:39 Не че невижу. Если это тот перекресток где автоматическая хрень срабатывает. То тогда он сделал так как и всем рекомендует. Остановится и не дергатся.