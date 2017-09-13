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§ NG.kz
Костанайцы пожаловались руководителю отдела ЖКХ на недостатки проекта реконструкции ул. Майлина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы дома № 41 по ул. Майлина опасаются, что после завершения реконструкции на тротуаре будет постоянно стоять вода и, что еще хуже, затекать в подвал их многоэтажки, разрушая фундамент. Они обратились с заявлением к руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею ТАРАСОВУ.
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§ JereK
Re: Костанайцы пожаловались руководителю отдела ЖКХ на...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 13.09.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласно проекту реконструкции ул. Майлина, новая брусчатая пешеходная дорожка занимает только половину тротуара и находится на десяток сантиметров выше, чем нетронутая брусчаткой часть.


Не, ну а чо, нормально же! И так сойдет.. Тут брусчатка, а тут как раз остается место для строительного мусора. Это вы ничего не понимаете, это новое движение в сфере:



Такие вот специалисты остались, бывалые.
Профайл

Анастаси
Re: Костанайцы пожаловались руководителю отдела ЖКХ на...




Отправлено: 13.09.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По всей Европе тротуары и дороги выше земли вокруг, поэтому они чистые, а у нас по Майлина дорогу ремонтируют для отвода глаз, опять осваивают бюджет, потому что первый дождь и опять там будет иоре-океан!!! Земля выше тротуара сантиметров на 20 и под уклонм уходит вверх! Поэтому у нас так жить плохо, потому чтт за людские деньги строят не для людей, а для освоения бюджета

Гога
Re: Костанайцы пожаловались руководителю отдела ЖКХ на...




Отправлено: 13.09.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приветствую жителей степей ! Скоро уже деревьев не останется ! Или ещё не все обкорнали ?? Какие же чиновники - враги города !Найдется ли управа на них ?

Гость
Костанайцы пожаловались руководителю отдела ЖКХ на недостатки проекта реконструкции ул. Майлина




Отправлено: 13.09.17 - 20:39
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