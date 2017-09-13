Анастаси Re: Костанайцы пожаловались руководителю отдела ЖКХ на... #2







Отправлено: - 20:16 По всей Европе тротуары и дороги выше земли вокруг, поэтому они чистые, а у нас по Майлина дорогу ремонтируют для отвода глаз, опять осваивают бюджет, потому что первый дождь и опять там будет иоре-океан!!! Земля выше тротуара сантиметров на 20 и под уклонм уходит вверх! Поэтому у нас так жить плохо, потому чтт за людские деньги строят не для людей, а для освоения бюджета