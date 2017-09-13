Гога Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать... #49







Отправлено: - 20:19 Цитата*начав с нуля* - совсем стыд и совесть потеряли ? Или старческий маразм уже ?? А что делал председатель Совета министров Казахской ССР в это время

22 марта 1984 года — 27 июля 1989 года??Подсказать , кто им был тогда ??

Врет и не краснеет !!

Разворовали всё , что можно за годы эти , а не создали ничего !!!