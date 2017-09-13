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≡ Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев выступил на республиканском совещании по вопросам цифровизации. По словам главы государства, сегодня для скорейшего перехода на новые технологии каждому казахстанцу следует заняться самообразованием.
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§ Vital
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4675
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На форуме есть Член партии . вот пусть разьяснит где и что читать. Доктор че читать то? Ты хоть в курсе
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Роберт
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжело учиться на голодный желудок... Очень тяжело..

FOMA
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии

Рука-лицо. Дай бог тебе здоровья - дедушка!

§ Vital
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4675
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Назарбаев подчеркнул, что в будущем следует проявить особое внимание к казахстанцам, которые занимаются IT-проектами за пределами страны. 

Это про кого? Бывалый v.s валентин. Бывалый 1.6 лям подымает. Валентин? Короче за вами будущее.
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Гога
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата*начав с нуля* - совсем стыд и совесть потеряли ? Или старческий маразм уже ?? А что делал председатель Совета министров Казахской ССР в это время
22 марта 1984 года — 27 июля 1989 года??Подсказать , кто им был тогда ??
Врет и не краснеет !!
Разворовали всё , что можно за годы эти , а не создали ничего !!!
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