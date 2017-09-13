Хохол Re: Гаишники против ПДД #9







Отправлено: - 17:46 Да ладно , чё напали то . Народу не угодишь , спрячутся плохо , вылезли на всеобщее обозрение , опять плохо . Они и вылезли специально , что б всем водителям этого перекрёстка их было видно . Так сказать для дисциплинирования и порядка участников движения своим присутствием . Ни кто ж не спорит , что когда водители видят машину ДПС , то бросают и по сотке разговаривать , и скорость сбрасывают , вообщем начинают себя вести как законопослушные .