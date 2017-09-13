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§ NG.kz
Гаишники против ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, для коллекции вам, каждый день замечаем как гаишники выезжают на красный на перекрестке за стоп линии
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водила
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да,надо жестко наказать.
красный сигнал светофора, пешеходный переход, перекресток.
три грубых нарушения.

Гость
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это в порядке вещей, обыденность так сказать.

У6
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон обраиной силы не имеет. Только стрелять.

§ 74
Re: Гаишники против ПДД
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 13.09.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вах, автор красавец... сейчас "офицер" станет "экс сержантом" наверно..
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§ 74
Re: Гаишники против ПДД
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 13.09.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хмммм уж не джипик ли он сопровождает, который тоже за стоп линией?? а что за парковка машины не по правилам??
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das_ist
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и тут в дверь кабинета автору фото постучались )))

Ттт
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще и тонированные задние боковые стекла

§ Змея Подколодная
Re: Гаишники против ПДД
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 344
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.09.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас быстренько отпишутся, мол, не успели закончить маневр, понять и простить. Ну или были на спец задании, на очень секретном, поэтому "ноу комментс")
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Хохол
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно , чё напали то . Народу не угодишь , спрячутся плохо , вылезли на всеобщее обозрение , опять плохо . Они и вылезли специально , что б всем водителям этого перекрёстка их было видно . Так сказать для дисциплинирования и порядка участников движения своим присутствием . Ни кто ж не спорит , что когда водители видят машину ДПС , то бросают и по сотке разговаривать , и скорость сбрасывают , вообщем начинают себя вести как законопослушные .

Райхан
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автору браво! Только накажут ,наверное,выговором или замечанием.Для таких закон не писан.

100
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не в защиту полицаев, но по факту: Автор, а вы сами за руль хоть раз садились?
Практически каждый день такая ситуация имеет место быть - стоишь для поворота налево, уже за границами стоп-линии, моргающий зелёный сменяется жёлтым, а встречный поток всё едет и едет, после них ещё и перед тобой поворачивающий жёстко тупит. Загорается красный, впереди слева-справа поехали, сзади пошли пешеходы. Каким образом испаряться с перекрёстка?

§ 74
Re: Гаишники против ПДД
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 13.09.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Народу не угодишь , спрячутся плохо , вылезли на всеобщее обозрение , опять плохо .

как то не так.. джип сзади не заметили??
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