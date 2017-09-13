Цитата: Добринцофф:

Это точно,мы жили без света,воды и даже без канализации,нам не давали з\п по полгода,на нас испытывают свои коэффиценты всякие "аймаки",у нас в районах нет дорог, но зато есть "ЭКСПО" и скоро появится новый алфавит,мы ко всему готовы и легко адаптируемся к любым условиям.

И все благодаря светлоликому!!!