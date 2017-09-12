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§ NG.kz
Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего законы физики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Китайские специалисты разработали рабочий образец EmDrive, действие которого невозможно объяснить в рамках законов сохранения, сообщает Daily Mail со ссылкой на телеканал CCTV-2. Технические подробности изобретения не приводятся.
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§ Vital
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4671
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сперли наверно у кого то и первые закричали на весь мир, что б не кто незаподозрил. 🚀
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Адам
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...




Отправлено: 12.09.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сперли наверно у кого то

Идея Н.Тесла

§ самый умный
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 12.09.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Опять бензин подорожает" - подумал Бозумбаев
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Weyland Yutani Corporation
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...




Отправлено: 12.09.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура, полетим на LV-426!

Галым
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...




Отправлено: 12.09.17 - 12:11
Комментарий удален модератором.

Уорент-офицер Рипли
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...




Отправлено: 12.09.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Weyland Yutani Corporation:

Чур в этот раз без меня ;-)

§ 74
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
овое видео китайского телеканала говорит об испытаниях двигателя, возможность работы которого ряд физиков-теоретиков отрицает. Однако есть среди них и те, кто давно объяснил, как именно он может работать. Если они правы, устройство произведёт революцию в освоении дальнего космоса.

Китайский телеканал сообщил о создании образца двигателя EmDrive, действия которого якобы нарушают законы физики. Нам в очередной раз пообещали, что на тяге, якобы нарушающей законы сохранения импульса, люди смогут полететь к другим планетам быстрее, чем на ракетах. Далеко ли можно улететь на том, чего нет? И на самом ли деле этой тяги не существует?

Как Лайф уже писал ранее, EmDrive технически является микроволновкой в форме усечённого конуса ("ведра"), на узком конце которого находится СВЧ-излучатель. При его включении на стенде регистрируется тяга — 1,2 миллиньютона тяги на киловатт приложенной энергии, как если бы СВЧ-излучатель отталкивался от чего-то. Однако он, очевидно, не отталкивается, потому что с 2014 года испытания проводят в вакууме.

В теории импульс "ведру" может давать факт выброса СВЧ-излучателем электромагнитных волн. Однако такая тяга должна быть в сотни раз меньше, чем 1,2 миллиньютона на киловатт. Опыты с EmDrive проводятся регулярно и в последние несколько лет — уважаемыми и известными учёными-экспериментаторами. В самой новой работе это сделали сотрудники NASA. И результаты их экспериментов довольно однозначные — тяга есть.
Тяга, возникающая без отталкивания от чего-либо или без выброса назад чего-либо, формально противоречит закону сохранения импульса. И это не просто проблема — это очень большая проблема. В попытке объяснить, как именно появляется "невозможная тяга", та же группа Уайта из NASA попыталась опереться даже на квантовую механику. Увы, безуспешно — их теоретическое объяснение, честно говоря, довольно сомнительное. В научной среде это вызвало понятную реакцию — если даже сами сторонники EmDrive не могут объяснить, как это работает, значит, это не должно работать. Никогда.

"Сначала должна быть теория, и только потом — некие эксперименты под неё"

Эту реакцию условно можно обозначить как "ответ Штерна". Доктор физико-математических наук Борис Штерн так и написал: "Нет никакой необходимости разбираться в устройстве EmDrive. Раз он нарушает закон сохранения импульса — значит, это "бред", который "работает на паразитных эффектах" и может заинтересовать лишь тех, кто нетвёрд в рациональном взгляде на мир. Ерунда и чушь, очевидная ошибка в эксперименте". Слова Штерна не разошлись с делом: "разбираться в устройстве" он не стал. Вместо этого физик отослал читателя к тексту 2014 года, написанному В. Лебедевым. Тот сообщает: "Самое главное — эксперимент группы NASA Уайта проводился не в вакууме". На этом месте текст с критикой Лебедева надо закрывать. Потому что ещё до той публикации сотрудники NASA замерили у "ведра" ту же тягу и в вакууме. Итак, возражения большинства отечественных учёных по этим экспериментам свелись к фразе: "Нет никакой необходимости разбираться в устройстве".

Если вам показалось, что в такой позиции маловато аргументов, зато чересчур много эмоций и эпитетов, то вы не правы. Иные особо респектабельные российские СМИ отписали на эту тему статьи с заголовками "Двигатель — фуфло, автор — чудак". Думаете, пресса хочет заработать популярность жёлтыми заголовками? Зарубежные учёные высказались по этому вопросу ещё эмоциональнее. Чешский физик Любош Имотль назвал авторов последней работы по этой теме "семью имбецилами", а их рецензента — "восьмым имбецилом". Увы, в отношении аргументации по существу он был также скуп, как и его российские коллеги.
То, что у всех групп, которые пытались замерить тягу EmDrive, это получалось, при таком подходе не важно. Теория не допускает явление — значит, его регистрация на практике не может быть верной. У этого подхода есть одна слабость — современная физика так не работает.

Надо ли верить опытам?

Каждый из нас много раз ставил эксперимент, в котором теория важнее экспериментально полученного результата. Попробуйте при восходе Луны оценить её размер, а потом немного подождать и посмотреть на неё же в зените. Видимые размеры небесного тела поменяются в разы. С теоретической точки зрения, это бред. Когда естественный спутник у горизонта, расстояние от него до нас растёт на величину радиуса Земли, и видимый размер Луны должен уменьшаться на 1,7 процента. Однако что-то внутри нашей головы, напротив, "увеличивает" её в размерах! Стоит ли нам объявить это ошибкой в эксперименте? Бесспорно, стоит. Мы точно знаем, что Луна не раздувается в разы, да и фотоаппараты такого не показывают. Здесь теория права, хотя объяснить, почему наши глаза показывают "резиновую Луну" за 2 400 лет изучения вопроса никакая теория пока не смогла.

Проблема заключается в том, что за пределами таких довольно очевидных иллюзий подход "сперва теория" ни на что не годится. В конце XIX века пара американских учёных провела эксперимент по измерению скорости света в разных направлениях. В одном из них скорость движения Земли в пространстве "складывалась" с измеряемой световой, ведь планета летит в космосе с большой скоростью. В те времена теория говорила, что измеряемая скорость света должна от такого складывания изменяться. В опыте никаких изменений не было. Когда Майкельсон и Морли опубликовали результаты эксперимента, практически всё научное сообщество сказало: полученный ими результат — ошибка. Формально оно поступило верно — теории под такой результат тогда не было.
Профайл

§ 74
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сли бы Б. Штерн и В. Лебедев к тому времени уже родились, они несомненно одобрили бы это решение. Ведь если скорость света не меняется, "складываясь" со скоростью движения Земли в космосе, то где-то "пропадает" импульс. А ведь именно за такое нарушение они не любят EmDrive. Лишь спустя десятилетия некто Альберт Эйнштейн выяснил, что теории, существовавшие до него, были неверны для скоростей близких к скорости света. А вот эксперимент, который Майкельсон и Морли посчитали своей ошибкой, наоборот, оказался верным.

Что бывает с теми, кто в них не верит

В 1970-х годах в СССР проанализировали образцы лунного грунта, доставленные "Луной-24". В грунте нашли воду. Вот только теории того времени не предполагали, что на Луне может быть вода. Поэтому советские учёные в соответствующей публикации сослались на вероятность попадания воды в грунт каким-то неизвестным образом, уже на Земле. Через 30 лет дистанционным зондированием выяснилось, что вода на Луне есть и немало. Но отечественных учёных в список её первооткрывателей занести вряд ли получится. Если вы открыли что-то радикально новое, и тут же — чтобы избежать насмешек коллег — сказали, что это может быть ошибкой, то все именно так это и воспримут. Работу никогда не цитировали.

Как мы видим, люди говорящие "сначала теория, а потом эксперимент", часто проходят мимо больших открытий. Поэтому со временем многие стали игнорировать идею о том, что эксперименты и наблюдения верны только тогда, когда они сходятся с теорией. Так случилось в 1998 году: выяснилось, что в самых далёких галактиках сверхновые имеют яркость ниже положенной. Из этого получалось, что скорость расширения Вселенной миллиарды лет назад и сегодня сильно различается — иначе аномалии яркости не объяснить. Замеры оказались теоретическим шоком — ничто в тогдашних теориях не указывало на то, что так вообще может быть.
К счастью, ни Борис Штерн, ни кто-либо ещё в тогдашнем мире не выступил и не сказал: "Это ошибочные наблюдения". Напротив, физики-теоретики, сели, подумали, и хоть и не сразу, но придумали тёмную энергию, "расталкивающую" Вселенную. "Видел" кто-нибудь тёмную энергию, регистрировал её? Нет, более того, её изначально предложили как нечто, чего увидеть нельзя.

О чём нам забыли рассказать в школе

Представьте: ваш ребенок на уроке посчитал скорость поезда неверно, и у него не получается довести состав из А в Б за положенное по условиям задачи время. Тогда он берёт и пишет: "Поезд был ускорен тёмным локомотивом, не взаимодействующим с электромагнитными волнами, и поэтому оставшимся невидимым для составителя условия задачи". Психически нормальный учитель поставит за это двойку. Ибо в школе учат, что все законы физики всегда железно выполняются, а если нет, то ваш ребенок просто не умеет считать.

А вот учёным за вышеописанное открытие, интерпретированное как тёмная энергия, дали Нобелевку. И правильно сделали. Потому что практика — единственный критерий истинности теории, а никак не наоборот. Школьный учебник упрощает жизнь — эксперименты сходятся с теориями только тогда, когда они верные. Если измерения показывают, что Вселенная расширялась в разное время с разной скоростью, то это научный факт. Мы можем сомневаться в существовании тёмной энергии, предлагая менее загадочные альтернативы. И более того, регулярно делаем это. Но говорить "ваши измерения сверхновых ерунда, потому что они не соответствуют теории" — это немного не слишком научная позиция.

Куда упёрся вопрос

Как отметил по этому поводу физик Николай Горькавый, эксперимент на самом деле не может нарушать законы природы. Он происходит в природе, что автоматически "легализует" его результаты. "Вопрос всегда упирается в трактовку эксперимента",— выступает в роли "Капитана очевидность" учёный.

С его точки зрения существует как минимум одно гипотетическое объяснение наблюдаемого в экспериментах с EmDrive. Несколько огрубляя, "микроволновка в ведре" просто входит в резонанс с гравитационными волнами высокой частоты, которые образовались при коллапсе Вселенной, предшествовавшей нашей. История с этими волнами и прошлой Вселенной настолько увлекательна, что с ней есть смысл ознакомиться отдельно. Коротко отметим, что гравитационные волны — в отличие от той же тёмной материи и тёмной энергии — реально открытый экспериментальный факт. Существуют ли высокочастотные гравиволны, и является ли EmDrive их случайно созданным детектором — вопрос пока открытый.
В настоящий момент оценить работоспособность двигателя всё еще нельзя. Да, как мы отметили выше, минимум две независимые группы изучали его тягу в вакууме. Мартин Таджмар, делавший это до людей из NASA, — экспериментатор с хорошей репутацией. Если тяга вышла и у него, и у других групп, значит, она существует. Однако полностью исключить наличие паразитных эффектов для такого явления можно лишь одним опытом — в космосе, используя "ведро" для экспериментального перемещения спутника на орбите. В земных условиях почти к любому типу экспериментов можно подобрать возможные паразитные эффекты — их очень трудно исключить полностью даже при отличной организации экспериментов. В космосе же тяга либо есть, либо нет. Известная "гравицапа" российского происхождения на спутнике "Юбилейный" так никуда его и не подвинула. Вероятность того, что EmDrive даёт реальную тягу довольно мала, но, определённо, исключать её не стоит. Что, если...?
Профайл

§ 74
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяга, показываемая "пустым ведром" в последнем опыте, очень мала — всего 1,2 миллиньютона на киловатт прилагаемой мощности. На первый взгляд, это годится только чтобы двигать песчинки в космосе. Однако в вакууме скорость не гасится трением, и при длительном ускорении можно разогнаться довольно сильно. Конечно, российские СМИ сильно поторопились, обещая, что так можно долететь до Марса за 70 дней. Простые расчёты показывают, что даже автоматический зонд с ядерным реактором, питающим EmDrive, на такой тяге долетит до Марса за многие месяцы. Однако при более дальних полётах замены подобному двигателю пока не видно. Ракетные и ионные аналоги быстро исчерпают топливо, выбрасываемое назад.

"Летающее ведро" в такой массе не нуждается и, например, дальние рубежи Солнечной системы вполне доступны ему в этом столетии. Оно, если верить последним экспериментам, выдаёт примерно в 300 раз больший импульс на киловатт мощности, чем солнечный парус или фотонные двигатели из научной фантастики. Между тем, солнечный парус — это самый реалистичный на сегодняшний день вариант звездолёта. Если EmDrive работает, то он сможет доставить зонд к Проксиме Центавра за сотни или даже десятки лет. Пока это единственный потенциально возможный вариант исследования недавно открытой ближайшей планетной системы.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1042833/nichiegho_nie_narushaiushchii_dvighatiel_pochiemu_emdrive_nie_protivoriechit_zakonam_fiziki
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Бывалый
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...




Отправлено: 12.09.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
сотрудники NASA замерили у "ведра" ту же тягу и в вакууме

Стрелка компаса и в вакууме крутится, хотя у ей моторчика совсем нетути.
При чем тут вакуум/не-ваккуум вообще при взаимодействии электромагнитных полей?

* drakon
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11914
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
74,ты думаешь,что я твои коменты читал?... :lol:
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+36
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...




Отправлено: 13.09.17 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

нельзя как то покороче, а то начинаешь читать пока до конца доходишь забываешь о чем написано в начале, очень тяжело читается, просто мне так кажется можно было все это вместить в два абзаца, вообще то изначально письменность изобрели для того что бы один человек донес информацию до другого, а не просто побольше букв написать, я из всех ваших текстов понял что не могли они изобрести такой двигатель, так?

§ Медный
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

спасибо! Было увлекательно почитать
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§ 74
Re: Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 13.09.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Медный

;-)
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