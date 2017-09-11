CHINOIS Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики #262





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Регистрация: 02.03.17 (Пользователи) Отправлено: - 16:50 Цитата: Все просто:

Пусть все идет своим чередом, вот когда наедятся самобытности - тогда будет самое интересное

наивные вы человеки..... они НЕ НАЕДЯТСЯ национализмом и САМОСТИЙНОСТЬЮ, аналогично как в УКРАИНЕ, их не остановит даже развал страны, поому что они отрабатывают свою программу... а вы как бараны потакаете им, играете в "моя хата скраю"... посмотрите еще раз на пример Украины- может тогда дойдет, к чему вас приведут эти Рехерматоры?!