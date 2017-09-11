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≡ 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это не натяжка, это указание на неоднозначность предлагаемого алфавита.

Европейские народы уже плачут ввиду неоднозначности их алфавита и горюют по поводу "как же жить-то теперь?"...

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Зато морковка теперь будет в Казахстане - saebiz...

Монгол шуудан
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Европейские народы уже плачут ввиду неоднозначности их алфавита и горюют по поводу "как же жить-то теперь?"...

Так европейские народы и не сигают каждые 50-100 лет по алфавитам. И у них не каждый квартал приходят указяВки. В каком слове какой слог как читать.

§ Медный
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
+36:
было бы странно если в каком нибудь Российском учреждении работал человек не знающий Русского языка, вам это не странно

Слабый наброс, лучше бы вы сказали: "а у них там негров вешают" :lol:
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§ Медный
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
казлатин

Что за лекарство новое? :-) Лекарство типа "курлы-мурлы-нурлы"? :lol:
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§ Vital
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4671
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Откуда я знаю. Че это?. Выписали . давай принимай. Не капризничей.
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ученый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 буков мало, стремно как-то.
вон у китайцев порядка 50 000 иероглифов, вот это я понимаю

§ CHINOIS
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Пусть все идет своим чередом, вот когда наедятся самобытности - тогда будет самое интересное

наивные вы человеки..... они НЕ НАЕДЯТСЯ национализмом и САМОСТИЙНОСТЬЮ, аналогично как в УКРАИНЕ, их не остановит даже развал страны, поому что они отрабатывают свою программу... а вы как бараны потакаете им, играете в "моя хата скраю"... посмотрите еще раз на пример Украины- может тогда дойдет, к чему вас приведут эти Рехерматоры?!
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Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол шуудан:
Так европейские народы и не сигают каждые 50-100 лет по алфавитам.

Вопрос не о частоте смены алфавитов был, а об их неоднозначности.
К чему ты тут брякнул про частоту смены алфавитов?
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