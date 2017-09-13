тётя Соня Re: В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова #6







Отправлено: - 18:13 Цитата: Vital:

парню порку

За что? Почему он должен перед кем то отчитываться куда он поехал ? Решил отдохнуть со своей дамой сердца...а народ в панику. Почему не разыскивают бомжей которые оккупируют мусорные баки и теплотрассы? Ведь у них есть братья сестры в конце концов родные дети.. порой и родители..