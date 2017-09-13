/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Южного отдела полиции УВД г.Костаная установлено местонахождение без вести пропавшего Шарипова Жасулана Абылгазыевича 1994 г.р., - сообщили в пресс-службе ДВД.
Читать новость

§ Vital
Re: В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4671
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо. Вот и женщина найдется. В соседней ветке. . парню порку . знакомым 15 суток. Подонки. Город ищет а они улыбаются.
Профайл

Рихард
Re: В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова




Отправлено: 13.09.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласен с №1. можно даже и еще строже их наказать

Гость
Re: В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова




Отправлено: 13.09.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Южного отдела полиции УВД г.Костаная установлено местонахождение без вести пропавшего Шарипова Жасулана Абылгазыевича 1994 г.р., - сообщили в пресс-службе ДВД. - Парень находился в районе КСК у знакомых,,,,,,,,,,,,,,

Сколько пафоса в сообщении ДВД. А по факту пока сам не нашёлся....
:-o

собутыльник
Re: В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова




Отправлено: 13.09.17 - 15:21
Комментарий удален модератором.

§ vofkakst
Re: В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 13.09.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"парень уже подъезжает к городу".
"Парень находился в районе КСК у знакомых"

Кому верить???несостыковочка....
Профайл

тётя Соня
Re: В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова




Отправлено: 13.09.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
парню порку

За что? Почему он должен перед кем то отчитываться куда он поехал ? Решил отдохнуть со своей дамой сердца...а народ в панику. Почему не разыскивают бомжей которые оккупируют мусорные баки и теплотрассы? Ведь у них есть братья сестры в конце концов родные дети.. порой и родители..
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 237
Пользователей: 4
Всего: 241

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх