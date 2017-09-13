nik58 Re: Цены на сигареты в ЕАЭС предложили довести до европейского... #46







Отправлено: - 15:03 Насчет того что массового спорта не было,эту чушь мелет кто не жил при Союзе !Тут часто такие говоруны выскакивают,никто только не говорит о качестве самих сигарет,ведь они у нас четвертого сорта !Сюда явно отбросы скидывают,