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§ NG.kz
Цены на сигареты в ЕАЭС предложили довести до европейского уровня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Евразийская антитабачная коалиция раскритиковала проект соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС. Её члены обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением довести акцизы до среднеевропейского уровня.
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ди
Re: Цены на сигареты в ЕАЭС предложили довести до европейского...




Отправлено: 13.09.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никогда не сталкивалась, но бытует мнение, что наркотики тоже не из доступных, однако изворачиваются, начнут больше грабить..

nik58
Re: Цены на сигареты в ЕАЭС предложили довести до европейского...




Отправлено: 13.09.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет того что массового спорта не было,эту чушь мелет кто не жил при Союзе !Тут часто такие говоруны выскакивают,никто только не говорит о качестве самих сигарет,ведь они у нас четвертого сорта !Сюда явно отбросы скидывают,

Бывалый
Re: Цены на сигареты в ЕАЭС предложили довести до европейского...




Отправлено: 13.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
турников, на которых до сих пор дети играют

На этих турниках в основном ковры выбивают.
Очень удобно.
А подтягиваются на них и спортом занимаются - очень-очень редко.

тётя Соня
Re: Цены на сигареты в ЕАЭС предложили довести до европейского...




Отправлено: 13.09.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
а государство борется с....

С настойкой боярышника! Верните фонфурики на ДВ!
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