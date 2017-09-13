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≡ Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев выступил на республиканском совещании по вопросам цифровизации. По словам главы государства, сегодня для скорейшего перехода на новые технологии каждому казахстанцу следует заняться самообразованием.
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§ JereK
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 13.09.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Да ты бы не вякал, ибо этим как раз очень сильно страдают твои любимые американцы


Дядя, иди проспись.. :-x
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§ Добринцофф
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5409
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.09.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я считаю, что казахстанцы – особо адаптивный народ.

Это точно,мы жили без света,воды и даже без канализации,нам не давали з\п по полгода,на нас испытывают свои коэффиценты всякие "аймаки",у нас в районах нет дорог, но зато есть "ЭКСПО" и скоро появится новый алфавит,мы ко всему готовы и легко адаптируемся к любым условиям.
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андрей
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаешь всё финиш , ан нет .....

Меркурий
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это точно,мы жили без света,воды и даже без канализации,нам не давали з\п по полгода,на нас испытывают свои коэффиценты всякие "аймаки",у нас в районах нет дорог, но зато есть "ЭКСПО" и скоро появится новый алфавит,мы ко всему готовы и легко адаптируемся к любым условиям.

И все благодаря светлоликому!!!

тётя Соня
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ди:
чтобы кушать и курить не хотелось, надо отвлечься, все верно

судя по тому количеству жрачки которое покупают люди и вывозят с Астыкжана ну прямо оголадали тут...если вам мало оплачивают ваши прапорщики за комменты по очернению Казахстана то ..это ваши проблемы

Бывалый
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
ты о чем

О том, о чем и написано: о твоей криворукости.
Садись, говорю, за учебники.
А то так и помрешь невеждой лапотным.

§ Козлов я
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.09.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ура!:
о, скоро будут раздавать смартфоны бесплатно всем.
мне пожалуйста iPhone X, и iPhone 8 жене, детям iPhone 7, для начала.

Ученые доказали,что от смартфонов у детей появляется косоглазие! Не знаю,может наоборот это в КЗ поможет? :-)
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