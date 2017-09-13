NG.kz Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:41 14 сентября в 12:00 по московскому времени стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018. Купить заветный пропуск на большой футбольный праздник можно будет исключительно на сайте FIFA.com. Рассказываем, как ухватить заветный билет.

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