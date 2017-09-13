/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29609
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14 сентября в 12:00 по московскому времени стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018. Купить заветный пропуск на большой футбольный праздник можно будет исключительно на сайте FIFA.com. Рассказываем, как ухватить заветный билет.
Читать новость

§ Dron
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 13.09.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто знает, что означают категории на изображении? Я бы съездил на пару матчей в Екатеринбург и в Самару.
Профайл

§ Dron
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 13.09.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
74, ты поедешь?
Профайл

§ kbkz1980
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3074
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.09.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Калининград бы,но однако матч выйдет дороговатый)))
Профайл

Zyoma
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018




Отправлено: 13.09.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

для россиян билеты

§ Vital
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не поеду. Не фанат. Лиля и алекс нам все во флуде расскажут . какой счет))).
Профайл

§ Dron
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 13.09.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zyoma:
для россиян билеты

По вашему мнению зрителями чемпионата будут только россияне? :lol:
Профайл

§ Dron
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 13.09.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Лиля и алекс нам все во флуде расскажут . какой счет)))

Отдам предпочтение просмотру прямой трансляции на НТВ+
Профайл

§ 74
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 13.09.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
74, ты поедешь?

пока думаю :-)
Профайл

§ Vital
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

Ты можешь хоть кому предпочьтение отдавать. Нтв + рен+ хабар+ . у нас есть два спортмастеракоментатора. Не длино слово?по латински еще не могу. . я им верю .
Профайл

У6
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018




Отправлено: 13.09.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поехали в Екб на групповые матчи. Соберемся и толпой рванем. Россия вперед!)

§ Vital
Re: Стартует продажа билетов на ЧМ по футболу FIFA-2018
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:

Я непротив. Только нужен официальный организатор. Организуй. Я могу от себя кегу пива замутмть в дорогу. Ну или две. . 💪идея мне нравится. Лилю с собой я беру на себя. ☺
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 1
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх