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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29609
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговор у парламентариев пошел не о том, удастся ли этим набором букв передать все звуковое разнообразие казахского языка. Это тема для лингвистов. Депутат предпочли убеждать друг друга в необходимости этой реформы.
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Бывалый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бармаглот:
Вопрос таки в будущей необходимости переноса всех табличек, носителей на латинскую графику.

Нет.
Обсуждаемая претензия была именно в типа отсутствии подготовки.
Читай начало, в #8, затем ответ на него в #12.
Потом думай, если есть чем.

Бывалый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бармаглот:
Мы не слышим доказанной цели(ей), что это даст самим казахам

Этот вопрос уже был разжеван неоднократно.
С добрым утром!
Не вижу смысла опять начинать "за рыбу гроши"...

Бывалый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бармаглот:
только иностранцу и в этом случае будет пофиг

При чем тут иностранцы?
Они вообще никому никуда не впились в принципе.
Ты для иностранцев живешь или для себя?
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